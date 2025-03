Presentato a Villa Amendola il libro di Giorgio Osti, le dichiarazioni di Pasquale Luca Nacca

Questa mattina, a Villa Amendola, le associazioni “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e “Legambiente Avellino Alveare”, insieme al “Comitato spontaneo Tutela Fenestrelle” hanno presentato il libro del professore Giorgio Osti “Fiumi e città, un amore a distanza”, con un focus specifico sul torrente Fenestrelle.

Presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Atripalda e Mercogliano, docenti, ambientalisti, associazioni e istituzioni. A moderare l’incontro, la giornalista Marika Borrelli, che ha coordinato:

Sabino Aquino – Docente di Geologia Applicata – UniPegaso Salvatore Cucciniello – Comitato spontaneo tutela del Fenestrelle

Antonio Di Gisi – Legambiente Avellino Alveare

Pasquale Luca Nacca – Insieme per Avellino e l’Irpinia

Mirella Napodano – Comunità Laudato Si’ – S. Ciro, Avellino

Giorgio Osti – Docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio – Università di Padova

Paolo Vegliante – Architetto ed ambientalista

Anna Maria Zaccaria – Docente di Sociologia dell Ambiente e del Territorio – Università Federico II di Napoli

Laura Nargi – Sindaco di Avellino

“L’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia – ha dichiarato Pasquale Luca Nacca al termine dell’evento – ha co-organizzato la presentazione del libro di Giorgio Osti proprio per consentire un focus particolare sul torrente del famoso parco fluviale di cui ormai si discute da oltre vent’anni. La nostra ipotesi è di realizzare un continuum anche con il Parco dei Monti Picentini in sinergia tra più Comuni interessati. Avellino e l’Irpinia necessitano di una salvaguardia del territorio e delle potenzialità naturalistiche, dei fiumi, dei torrenti, delle sorgenti, dell’acqua”.