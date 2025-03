Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari

Oggi, 15 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA).

Questa ricorrenza è un’importante occasione per fare luce su problematiche che affliggono milioni di persone, in particolare giovani e giovanissimi, e per promuovere la conoscenza e la prevenzione di disturbi come anoressia, bulimia, binge eating e altri disturbi alimentari che colpiscono la sfera psicologica e fisica degli individui.

Il fiocchetto lilla, simbolo di questa giornata, rappresenta la lotta contro i disturbi alimentari, ma anche la necessità di sostegno e di sensibilizzazione riguardo ai temi legati alla salute mentale e fisica.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono malattie gravi che, se non trattate tempestivamente, possono avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone che ne soffrono. Questi disturbi sono spesso legati a difficoltà emotive e psicologiche, e possono portare a un circolo vizioso di autostima bassa, ansia, e solitudine.