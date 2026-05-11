Paternopoli, 26enne arrestato nei pressi dell’abitazione di una donna sottoposta a tutela

I Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno tratto in arresto un 26enne di origini straniere, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di ieri, nell’ambito di specifiche misure di prevenzione e tutela attivate nei confronti di una donna del posto, già vittima di episodi di violenza da parte del giovane, i militari dell’Arma hanno individuato il 26enne nei pressi del cancello dell’abitazione della stessa.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato inizialmente di darsi alla fuga e, una volta raggiunto, ha opposto resistenza cercando di colpire i militari operanti.

Il 26enne è stato quindi immobilizzato mediante l’utilizzo dello spray urticante in dotazione ai Carabinieri intervenuti.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento, a disposizione della Procura della Repubblica sannita.