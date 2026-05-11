Ariano, Ferrante: non esistono periferie quando si parla di rispetto per I cittadini

ARIANO IRPINO- “Non esistono periferie quando si parla di rispetto per I cittadini”. Mario Ferrante, candidato del centrodestra alla guida del Comune di Ariano Irpino e’ stato impegnato nel fine settimane in tre diverse tappe nelle contrade arianesi. A partire da quella chiusa a San Liberatore nella serata di ieri e di Contrada Camporeale e Contrada Turco. A Contrada Turco Ferrante ha ricordato che si tratta di una zona che troppo spesso si è sentita dimenticata, lasciata ai margini, privata dell’attenzione che merita. A partire dalla viabilità, che non è un dettaglio, ma un diritto: significa collegamenti, sicurezza, dignità e possibilità di vivere il territorio senza ostacoli.Ogni contrada deve avere gli stessi servizi, gli stessi diritti, la stessa considerazione. Perché non esistono periferie quando si parla di rispetto per i cittadini.Adesso è il momento di agire, di dare risposte concrete e di cambiare davvero ciò che per troppo tempo è stato lasciato fermo”. A Camporeale invece ha

ricordato come: “questa zona ha un grande potenziale, non solo per il turismo, ma anche per la forza dei suoi prodotti, delle sue eccellenze, delle aziende che rappresentano un valore concreto per l’economia locale e del lavoro di chi ogni giorno custodisce il territorio.Con lo sviluppo della stazione e collegamenti più efficienti, Camporeale può diventare un punto strategico, capace di aprirsi e raggiungere ogni parte d’Italia, offrendo nuove opportunità sia alle realtà agricole che alle imprese già presenti, senza perdere la propria identità”. Questo pomeriggio continuano gli incontri presso il Comitato Elettorale. Alle 16:30 con i dipendenti Amu.