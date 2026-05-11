Leonardo Festa lancia la sua “S-campagna” elettorale: “sport e incontri per vivere la città insieme”

Quella di Leonardo Festa, candidato al consiglio comunale di Avellino nella lista del Partito Democratico, per Nello Pizza sindaco, è una “s-campagna”!

“Una campagna “speciale”, gioviale e all’aria aperta come una scampagnata – spiega il candidato – ma, soprattutto, una campagna

sociale, fatta di incontri in movimento, attività condivise e momenti di aggregazione che raccontano il mio modo di vivere la politica e la città: stare tra le persone, creare relazioni, promuovere benessere, partecipazione e comunità. Non i tradizionali appuntamenti elettorali, ma occasioni autentiche di confronto e convivialità attraverso lo sport, il tempo libero e la socialità. Una serie di iniziative aperte a tutti, pensate per coinvolgere tutti i cittadini, dai giovani alle famiglie, in un clima informale”.

Questo il calendario degli appuntamenti della “S-campagna”:

Running con il candidato

Martedì 12 maggio 2026

ore 17:30 – 18:30

Campo Coni – ingresso principale

Giochiamo a Beach Volley con il candidato

Mercoledì 13 maggio 2026

ore 19:00 – 21:00

Il Giardino dello Sport

Aperitivo con il candidato – Con la partecipazione del candidato sindaco Nello Pizza

Venerdì 15 maggio 2026

ore 18:30 – 20:30

Dulcis in Furno, Corso Vittorio Emanuele, Avellino

In bici con il candidato – Con la partecipazione del candidato sindaco Nello Pizza

Domenica 17 maggio 2026

ore 10:30 – 12:30

Partenza da Piazza Libertà

“La politica deve tornare a essere incontro, energia positiva e presenza reale nei luoghi della quotidianità – conclude Leonardo Festa – Ho immaginato questa “S-campagna” come un modo diverso di stare insieme, ascoltare e condividere momenti semplici ma autentici. Avellino ha bisogno di comunità, partecipazione e nuove connessioni umane”.