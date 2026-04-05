Pasqua e Pasquetta a Summonte: visite gratuite all’Area Castellare e al Museo Civico

Il Comune di Summonte, in occasione della Santa Pasqua e del Lunedì in Albis, ha previsto aperture straordinarie concernenti l’Area Castellare e del Museo Civico: l’occasione giusta per immergersi alla scoperta – o, comunque, al rinnovo della sensazione di scoperta – di quello che è annoverato, dal 2017, tra “I Borghi più belli d’Italia”.

In entrambe le giornate, sono state previste due aperture – con ingresso gratuito – nelle seguenti fasce orarie:

Mattina: 10:00 – 12:30

Pomeriggio: 16:00 – 18:30

Fondato nel 2008 all’interno del Complesso Castellare, il Museo Civico si distingue per la compresenza di due sezioni, una ospitante i reperti archeologici rinvenuti nel castello, l’altra dedicata agli armamenti medievali. Ed è proprio dai rinvenimenti di questi ultimi che ha trovato ragion d’essere la mostra permanente “Submontis Medievalia”, in cui spicca la suggestiva ricostruzione di un fante in abiti d’epoca, completa di farsetto, calze brache e armamento leggero.

Ad ogni modo, per informazioni ulteriori si rimanda al sito Internet comunale www.comune.summonte.av.it