Passalibro: il marketplace per acquistare libri nuovi e usati, non solo scolastici

Un nuovo marketplace per acquistare libri nuovi ed usati. Passalibro è l’alternativa ad i grandi marketplace internazionali per l’acquisto dei tuoi libri. Se ami la dimensione della libreria indipendente dove il libraio di fiducia dispensa suggerimenti e consigli, Passalibro è il posto giusto per te.

Si tratta infatti di un marketplace alternativo alla grande distribuzione, che aggrega una serie di librerie indipendenti. Posti speciali gestiti in maniera autonoma da librai d’eccezione che si sono uniti per fornire un servizio di alta qualità.

Passalibro è una soluzione nuova di condivisione dello spazio web da parte di realtà che, invece di farsi concorrenza, cooperano per il reciproco successo. La prova reale che l’unione fa la forza.

Nuovo ed usato. La forza di Passalibro risiede nella possibilità di scelta.

Passalibro è dunque un marketplace per acquistare libri nuovi ed usati. Libri freschi di stampa o libri già vissuti, raccolti e venduti a prezzo ridotto. La scelta è davvero vasta e la qualità è garantita dalle librerie che sono alla base di Passalibro. Perché l’acquisto di un libro è una scelta importante, ma a volte onerosa. La possibilità di accedere ad un usato di buona qualità è una possibilità davvero interessante per un lettore accanito.

Passalibro offre questa possibilità, libera scelta tra testi nuovi ed usati, acquistabili attraverso il medesimo canale. Ma non si ferma qui. A differenza di altri marketplace presenti sul mercato, offre la possibilità di prenotare il libro usato, senza impegno o pagamenti anticipati! Una soluzione davvero comoda se il libro che si sta cercando non si trova. Ma come funziona? Semplice, con pochi passaggi ci si può assicurare il libro dei propri desideri, vediamo come:

Si cerca il libro online su passalibro.it.

Una volta individuato il libro, se non è presente la versione usata, si potrà decidere di prenotarla.

La prenotazione è valida 30 giorni, non è vincolante e non richiede pagamenti anticipati.

Se una delle librerie del marketplace acquista il libro in quei 30 giorni, il cliente riceverà una mail contenete un link per saldare.

Tutti i libri usati sono venduti al 70% del prezzo di copertina, compreso spedizione gratuita con corriere in tutta Italia.

Una volta saldato il libro gli sarà spedito senza costi di spedizione.

Qualora non si desideri più acquistare il libro prenotato, non si sarà vincolati e il libro sarà messo in vendita sul marketplace.

Insomma, una soluzione davvero comoda per quanti amano leggere al di sopra di ogni cosa!

La scelta tra nuovo ed usato è davvero una scelta interessante perché permette di mettere d’accordo tutte le necessità. Da chi preferisce il libro intonso a quanti preferiscono una spesa inferiore per potersi permettere l’acquisto di più libri. Inoltre la possibilità di prenotare un libro usato è utilissima, soprattutto in caso di testi fuori catalogo o introvabili.

Libri scolastici e narrativa

Ma Passalibro non è solo un marketplace per acquistare libri nuovi ed usati. Il suo catalogo spazia dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti ai libri d’arte fino alla musica. Un settore molto importante di Passalibro è inoltre quello dei testi scolastici. Nel suo catalogo si possono trovare libri per scuole di ogni ordine e grado. Basterà accedere alla sezione apposita del sito e fare la ricerca secondo parametri geografici o inserendo il codice meccanografico della scuola. Una volta individuata la scuola, la classe e la sezione, si potrà procedere all’ordine dei libri, scegliendoli nuovi o usati. La possibilità di prenotare i libri usati è estremamente utile quando si devono acquistare libri scolastici e non solamente per le scuole medie e superiori, Passalibro vende anche testi universitari, nuovi ed usati.

Insomma, narrativa, testi scolastici, testi universitari, saggistica, fumetti, Passalibro si configura come la scelta migliore per acquistare qualsiasi libro.

E la spedizione dei libri usati è sempre gratuita! La scelta di Passalibro di non gravare sull’acquirente con le spese di spedizione è sicuramente una scelta vincente ed un grande invito alla lettura.

Un marketplace tutto italiano

Come funziona esattamente Passalibro? Abbiamo visto che si tratta di un marketplace per acquistare libri nuovi ed usati e che è una iniziativa tutta italiana. Al momento Passalibro è formato da cinque librerie che si sono unite per portare i propri libri al di fuori del loro territorio:

Libreria Volare di Sesto San Giovanni

Libreria Ghironda di Busto Arsizio

La Libreria di Sassuolo

Libreria LABLIBRARYLINE di Cologno Monzese

Libreria Area Vintage di San Benedetto del Tronto

Si tratta di librerie indipendenti che si sono unite e collaborano per diffondere la cultura e l’amore per la lettura.

Ogni libreria ha un proprio carattere specifico e una scelta indipendente di libri da vendere. Ognuna di queste librerie è un punto unico ed inimitabile. Il valore di Passalibro è proprio quello di unire insieme realtà così diverse accomunate tutte dal medesimo amore per i libri. Una scelta importante che valorizza le eccellenze presenti sul nostro territorio che spesso sono schiacciate dai marketplace internazionali.

Ogni libreria presente su Passalibro mette a disposizione degli utenti il proprio catalogo. Al momento della ricerca sarà possibile, se il libro dovesse essere presente in più di una libreria, scegliere dove acquistarlo. Nulla è automatizzato ma il cliente potrà decidere in piena autonomia presso quale delle librerie presenti sul marketplace acquistare i libri che desidera. Questo nei casi in cui più di una libreria abbia lo stesso libro. Tuttavia, va notato che le differenze intrinseche tra le diverse librerie presenti fanno sì che il catalogo sia davvero ampio. Là dove una libreria non arriva, arriva l’altra che tratta argomenti leggermente differenti. In questo modo Passalibro riesce a garantire un catalogo molto vario. Il classico esempio di come lavorare insieme porti netti vantaggi a tutti!

Le librerie interessate al momento sono cinque, ma esiste la possibilità per altre librerie indipendenti di entrare nel marketplace. Si tratta di una possibilità fortemente voluta ed incentivata da Passalibro che ha come scopo quello di sostenere ed incentivare la crescita delle librerie indipendenti.

L’unione fa la forza

Se gestisci una libreria di quartiere e vuoi ampliare i tuoi orizzonti Passalibro è il marketplace per acquistare libri nuovi ed usati e risulta anche la scelta migliore che puoi fare. Da professionista serio quale sei ti unirai ad altri professionisti. Professionisti che in altre parti d’Italia gestiscono una libreria proprio come te, tra soddisfazioni e difficoltà, tra passione e, a volte, sconforto. Ma ricorda: l’unione fa la forza! La tua presenza in questo marketplace sarà un trampolino di lancio all’esterno del tuo territorio, con una visibilità a livello nazionale.

Ordini da tutta Italia potranno arrivare al tuo negozio superando i limiti geografici del negozio su strada. Ordini che arriveranno senza le criticità e le difficoltà dei marketplace internazionali.

Un marketplace che dà forza alle librerie indipendenti italiane lasciandole libere dai vincoli che sovente vengono posti dai siti di vendita. Una scelta allo stesso tempo imprenditorialmente vincente ed eticamente inattaccabile.

Se sei interessato a lanciare la tua attività su territorio nazionale, vieni a vedere le condizioni di adesione al marketplace. Ti stupirà renderti conto della facilità e della convenienza dell’adesione.

Ricorda che lo scopo di questo marketplace e la filosofia che c’è alla base, è quella di incentivare l’attività delle librerie indipendenti. Perché le librerie indipendenti fanno cultura e sono i veri presidi sul territorio contro l’ignoranza. Usciamo dai quartieri e raggiungiamo un pubblico più ampio, ma senza snaturare quelle che sono le vere caratteristiche delle nostre attività. Una libreria indipendente mai si omologherà all’interno di una grande market internazionale, dove ogni cosa è uguale e dove manca totalmente il rapporto venditore-cliente. Un vero libraio non è semplicemnte un commerciante ma è anche una guida e al tempo stesso un confidente. Deve avere un rapporto diretto con i propri clienti per poterli consigliare e guidare. In questo Passalibro si differenzia davvero da tutti gli altri marketplace. Ogni libreria presente al suo interno mantiene invariate le sue caratteristiche e la propria scelta di magazzino. E con tutte le proprie caratteristiche fornirà un importante valore aggiunto a tutto il marketplace.

Il programma di affiliazione, una occasione per guadagnare

Passalibro è il marketplace per acquistare libri nuovi ed usati che non si rivolge solamente alle librerie indipendenti! Hai un blog? Un tuo sito? O solo tanti contatti social? Ebbene, puoi guadagnare con il programma di affiliazione di Passalibro.

Di cosa si tratta? Vediamolo insieme:

Passalibro, vista la varietà di libri trattati, si rivolge ad un target estremamente ampio di clienti. Ogni libreria ha il proprio taglio e la scelta dei testi è ampia e variegata. Per questo motivo le attività di marketing e di pubblicità sono molto importanti. Passalibro deve raggiungere tutti gli angoli del mercato. Individuare i target di riferimento e fare delle campagne mirate per convogliarli sulle proprie pagine. Un’attività fondamentale per il successo delle diverse librerie che si registrano, ma anche per informare i possibili clienti. Passalibro infatti è fortemente interessato a che le librerie aderenti siano trovate e raggiunte dai clienti interessati.

Per questo motivo è stato messo a punto un programma di affiliazione davvero efficace. Se sei interessato a guadagnare attraverso la pubblicità di Passalibro, iscriviti al programma. Ti verrà dato un link personalizzato da inserire sui tuoi social, o sul tuo blog e per ogni acquisto derivante dal link personalizzato a te verrà dato il 7% dell’acquisto. Ma come funziona? L’acquisto non deve necessariamente essere fatto subito: ogni volta che qualcuno entrerà sul sito di Passalibro seguendo il tuo link, nel suo dispositivo verrà caricato un cookie della durata di 90 giorni. Se entro quel lasso di tempo l’utente farà un ordine, avrai diritto al 7% della sua spesa. Non solo! Una volta finalizzato il primo ordine, quella persona ti farà guadagnare i 7% su tutti i suoi eventuali ordini successivi. In questo modo genererai una fonte di guadagno continua indipendente dalle tue azioni.

Una volta affiliati, Passalibro metterà a disposizione un’area utenti in cui poter monitorare gli acquisti fatti dai propri contatti e dei pagamenti ricevuti. In questo modo gli affiliati potranno verificare di prima mano le transazioni effettuate dai propri contatti. Un sistema semplice e trasparente che porta un triplo vantaggio:

All’affiliato che avrà una fonte di guadagno,

Alla libreria che avrà dei nuovi clienti

Al cliente che verrà indirizzato al sito giusto per le proprie esigenze.

Che aspetti allora ad affiliarti?

Un Marketplace online per trovare quello che cerchi

Passalibro, il marketplace per acquistare libri nuovi ed usati, è dunque il posto d’elezione per clienti in cerca di libri di qualsiasi tipologia. E’ anche perfetto per le librerie che cerchino una valida alternativa ai grandi marketplace internazionali.

Una scelta tutta italiana per portare avanti il valore delle librerie indipendenti senza snaturarne le caratteristiche.

Su Passalibro troverai testi scolastici, ma anche libri di narrativa, fumetti e libri di cucina, libri d’arte e saggistica. Una ampia scelta di libri sia nuovi che usati per permetterti un acquisto sereno e consapevole.

Inoltre con il tuo acquisto stai supportando delle vere realtà imprenditoriali italiane e questo non ha prezzo!

Acquistando i tuoi libri su Passalibro scegli di supportare le librerie indipendenti italiane, gestite da piccoli imprenditori che spesso sono schiacciati dai grandi marketplace. Passalibro nasce proprio per permetterti di risparmiare e di premiare le realtà nostrane. Le nostre librerie sono centri culturali importantissimi che meritano di essere sostenute. Ogni acquisto sui market place internazionali impoverisce le nostre realtà locali. Passalibro vuole invece generare una inversione di tendenza.

Passalibro si configura realmente come la soluzione ideale per quanti amano acquistare libri e mal sopportano lo strapotere dei marketplace internazionali. Basta spendere i nostri soldi in negozi asettici guidati da multinazionali estere. Per la nostra ripresa occorre ricominciare a guardare vicino casa.

Scegliere di acquistare un libro su Passalibro vuol dire acquistarlo da una libreria indipendente che merita di essere sostenuta.

Allora cosa aspetti? Vieni a vedere la grande offerta del catalogo di Passalibro, il marketplace per acquistare libri nuovi ed usati, conosci le librerie che ne fanno parte ed impara ad apprezzarle. E poi, se vuoi, partecipa al programma di affiliazione per farle conoscere a tutti i tuoi contatti!