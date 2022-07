+251 positivi e 35 pazienti ricoverati: i numeri di oggi del Covid in Irpinia

+ 251 positivi (su 747 tamponi effettuati) e 35 pazienti ricoverati (di cui 7 in Sub Intensiva e 1 in terapia intensiva) nelle aree Covid di Moscati e Frangipane. Sono i numeri di oggi del contagio forniti dall’Asl di Avellino e dall’azienda ospedaliera di Contrada Amoretta.

Nel nosocomio avellinese sono 18 i pazienti ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 11 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Pediatria, 1 in Medicina Interna, 1 in Cardiologia, 1 in Chirurgia d’Urgenza e 1 in Ginecologia. Presso il P.O. di Ariano Irpino sono invece 17 pazienti i positivi al Covid: 7 in Degenza ordinaria (Area Covid), 7 in Sub Intensiva (Area Covid), 2 in ortopedia e 1 in cardiologia.

Questa invece la mappa dei nuovi positivi:

– 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 10, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 19, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 28, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 1, residente nel comune di Baiano;

– 4, residenti nel comune di Bisaccia;

– 1, residente nel comune di Bonito;

– 3, residenti nel comune di Calabritto;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Candida;

– 2, residenti nel comune di Caposele;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Carife;

– 2, residenti nel comune di Cassano Irpino;

– 6, residenti nel comune di Cervinara;

– 6, residenti nel comune di Cesinali;

– 2, residenti nel comune di Chianche;

– 3, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 12, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 5, residenti nel comune di Lacedonia;

– 3, residenti nel comune di Lapio;

– 11, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Manocalzati;

– 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 2, residenti nel comune di Mercogliano;

– 4, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefredane;

– 3, residenti nel comune di Montefusco;

– 7, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 6, residenti nel comune di Montemiletto;

– 17, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

– 1, residente nel comune di Moschiano;

– 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 3, residenti nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Parolise;

– 2, residenti nel comune di Paternopoli;

– 1, residente nel comune di Pietradefusi;

– 2, residenti nel comune di Prata P.U.;

– 4, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 2, residenti nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Michele di Serino;

– 3, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala;

– 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 1, residente nel comune di Scampitella;

– 3, residenti nel comune di Serino;

– 7, residenti nel comune di Solofra;

– 2, residenti nel comune di Sorbo Serpico;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 3, residenti nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Summonte;

– 1, residente nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 2, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

– 4, residenti nel comune di Villanova del Battista;

– 6, residenti nel comune di Volturara Irpina.