Pasquetta in Irpinia: meteo incerto, tradizione sicura

In Irpinia, la Pasquetta ha sempre avuto un sapore speciale. È il giorno delle scampagnate, una tradizione che si rinnova di anno in anno, portando famiglie e gruppi di amici a riempire prati, boschi e aree attrezzate in ogni angolo della verde provincia.

Dalla Valle del Calore fino all’altopiano del Laceno, passando per il Terminio e i monti Picentini, ogni irpino ha il suo angolo del cuore dove celebrare questa festa all’aria aperta. C’è chi preferisce il classico picnic “fai da te” e chi invece opta per agriturismi che offrono il gusto della tradizione.

Ma quest’anno, con un meteo ballerino, la domanda è più che lecita: dove andrete a Pasquetta?

Perché alla fine, ovunque si vada, l’importante è ritrovarsi. L’Irpinia offre anche l’occasione per riscoprire il territorio, tra tradizione e nuove esperienze.