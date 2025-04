Il “Viviani” si veste di biancoverde: tutto pronto per Sorrento-Avellino. Le formazioni

Cresce l’attesa per il calcio d’inizio di Sorrento-Avellino, con un colpo d’occhio straordinario: lo stadio “Viviani” di Potenza è interamente vestito dei colori biancoverdi. Sugli spalti oltre mille tifosi lupi, pronti a esplodere di gioia per la possibile conquista matematica della Serie B. A seguire la carovana biancoverde anche tantissimi sindaci e amministratori irpini, tra cui la sindaca di Avellino, Laura Nargi, e l’ex fascia tricolore Gianluca Festa. Sul campo, Biancolino si affida a Russo sulla trequarti, mentre in attacco torna dal primo minuto Patierno, che farà coppia con Lescano.

Ecco le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 18:30):

Sorrento: Harraser; Biagetti, Fusco, C. Panico, Riccardi, Guarracino, Cangianiello, Colangiuli, Vitiello, Palella, Rossetti. A disp.: Del Sorbo, Colombini, Carotenuto, Musso, Scala, Polidori, Ruggiero, Morleo, D. Russo, Lops. All.: Ferraro.

Avellino: Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; R. Russo; Lescano, Patierno. A disp.: Marson, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Palumbo, Rocca, D’Ausilio, G. Panico, Campanile, Zuberek. All.: Biancolino.