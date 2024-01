Partito Comunista Italiano, domani ad Avellino un evento dibattito

Il partito comunista italiano di Avellino ha organizzato per domani 4 gennaio alle ore 17,00 presso la sede in contrada Santo Spirito 10 un evento dibattito sui temi della sanità pubblica, della scuola pubblica e no all’autonomia differenziata.

Relazioneranno Roberto Vecchione, segretario provinciale Pci Avellino, Dina Balsamo, Segretaria PCI Campania, Ingegnere Pietro D’Alisa, segretario provinciale Napoli, Francesco Fusco, segretario PCI Baiano, Dott.Aldo D’Andrea, segretario provinciale demA, Dott.Giacomo De Angelis, segreteria nazionale PCI.