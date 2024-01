Moscati, il 2024 inizia con un encomio speciale per l’ospedale

Il 2024 inizia con un encomio speciale per l’Ospedale Moscati di Avellino, proveniente da un paziente dimesso che ha espresso la sua gratitudine in una commovente lettera prima di lasciare la struttura ospedaliera. Il destinatario speciale è il dottor Brenno Fiorani, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, insieme a tutto il suo team, per la loro straordinaria professionalità e la sensibilità dimostrata durante il suo soggiorno. “Mi sono sentito accolto da persone straordinarie”, ha scritto il paziente.

“Un inizio di anno all’insegna della positività: siamo grati per le parole di riconoscimento e stima verso il lavoro, la gentilezza e la dedizione dei nostri professionisti”, questo il commento della direzione dell’Ospedale di Contrada Amoretta.