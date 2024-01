Fatima Esposito e Gianluigi Mamone promessi sposi. Auguri!

Fatima Esposito e Gianluigi Mamone si sono promessi sposi questa mattina con una commovente celebrazione presso il Comune di Avellino, officiata dal sindaco Gianluca Festa.

Erano presenti i genitori della futura sposa, il papà Aniello, la mamma Maria Vittoria De Feo, e i fratelli Giovanni e Gloria. Anche il papà dello sposo, Salvatore, la mamma Carolina Argenio e le sorelle Samantha e Simona hanno preso parte alla cerimonia.

Giovanni Esposito ha voluto dedicare un augurio speciale, emozionato per la promessa di matrimonio della sorella: “Questo giorno segna l’inizio del coronamento di una storia che parte da lontano e non avrà mai fine. Siete e sarete una bellissima coppia. Tanti auguri per una vita ricca di amore e di felicità”.