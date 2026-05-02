“Educhiamo al rispetto”, anche ad Avellino il progetto contro bullismo e cyberbullismo

Anche Avellino ospiterà uno degli appuntamenti di “Educhiamo al rispetto – Insieme contro il bullismo”, il ciclo di incontri promosso per sensibilizzare scuole, famiglie, educatori e cittadini sui temi del bullismo e del cyberbullismo attraverso momenti di confronto, performance, dibattiti e visite guidate.

L’appuntamento nel capoluogo irpino è fissato per sabato 9 maggio 2026, dalle 10 alle 13.30, presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico – Sala Ciriaco De Mita, che al termine dell’incontro sarà possibile visitare.

I posti disponibili sono limitati e per partecipare occorre prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata. Inoltre, i referenti scolastici sul bullismo possono richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo comunicazione@scabec.it.

L’invito viene rivolto a tutta la comunità educante e civile: non solo studenti e insegnanti, ma anche genitori, operatori del settore e cittadini interessati a partecipare a un’iniziativa che punta a costruire, attraverso il dialogo, una più diffusa cultura del rispetto. Il progetto, infatti, nasce dalla convinzione che il rispetto non si imponga, ma si educhi e si costruisca insieme. Da qui l’idea di un percorso aperto e partecipato, capace di affrontare temi delicati e attuali in modo concreto e coinvolgente. L’obiettivo è offrire strumenti utili per riconoscere, prevenire e contrastare fenomeni che toccano sempre più da vicino il mondo giovanile, dentro e fuori la scuola.

Dopo la tappa irpina del 9 maggio, il calendario proseguirà a Napoli con altri due incontri in programma il 15 e 16 maggio al Museo Archeologico Nazionale.