Partenio 2.0, mille giorni dopo il via al processo arriva la sentenza: il clan esiste o no?

Mille giorni dopo il via al processo (1007 per la precisione), partito il 6 ottobre 2020 nell’aula bunker di Poggioreale e dopo sessantotto udienze, da un anno celebrate di nuovo nell’aula di Corte di Assise “Nunziante Scibelli” del Tribunale di Avellino, arriva il giorno del verdetto sul “Nuovo Clan Partenio”.

Questa mattina infatti, a meno di eventuali repliche da parte del pm antimafia che ha coordinato le indagini e condotto l’istruttoria dibattimentale, il sostituto procuratore Simona Rossi, dopo l’appello il collegio presieduto dal giudice Gianpiero Scarlato (a latere Giulio Argenio e Lorenzo Corona) si ritirerà in camera di consiglio per decidere se alla luce di un processo andato avanti per due anni, nove mesi e sette giorni, sia stata accertata o meno l’esistenza di un’organizzazione camorristica che almeno dal 2014 e fino al 2018 ha agito sulla città capoluogo di Avellino e nei comuni dell’Alta Irpinia e dell’hinterland, come era emerso dalla indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, che avevano fatto scattare il 14 ottobre 2019 l’operazione “Partenio 2.0”.

Trecentottantasette anni di reclusione per i ventuno imputati del processo al Nuovo Clan Partenio. Condanne pesanti invocate per i vertici: trenta anni al presunto capoclan Pasquale Galdieri, altrettanti a Carlo Dello Russo, ventisette anni a Nicola Galdieri. Quasi quattro secoli di carcere invocati al termine di una requisitoria fiume, andata avanti per circa 5 ore, dalla pm Antimafia Simona Rossi.

Per il pm antimafia non c’è dubbio che l’istruttoria ha visto “provata l’esistenza di un’organizzazione che ha le caratteristiche tipiche di quelle camorristiche e che ai vertici della stessa ci sono Pasquale e Nicola Galdieri con il quale si alterna alla guida del clan, unitamente a due altri organizzatori che sono Carmine Valente e Carlo Dello Russo”.

LE RICHIESTE DI CONDANNA

Ambrosone Franco libero anni 9

Bocciero Diego 24 reclusione

Brogna Giuliana anni 6

De Fazio Martino anni 9

Dello Russo Carlo anni 30

De Simone Luigi anni 18

Durante Giuseppe anni 22

Galdieri Nicola anni 27

Galdieri Pasquale anni 30

Genito Angelo anni 22

Mariano Sabino anni 5

Matarazzo Antonio anni 20

Moscatiello Giuseppe anni 17

Nigro Ernesto anni 20

Nigro Giuseppina anni 18

Nittolo Ludovico anni 19

Rosania Mario anni 18

Taccone Antonio anni 20

Valente Carmine anni 26

Volpe Giovanni libero anni 10

Freda Renato anni 17