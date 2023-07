Altavilla, colpi di pistola contro l’appartamento del “narcos” Marrone

ALTAVILLA IRPINA- Colpi di pistola contro l’abitazione dove vivono i familiari del “narcos” irpino Americo Marrone. L’inquietante avvertimento ai danni del pluripregiudicato, che allo stato e’ detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino per un cumulo di pena scattato nei suoi confronti nel giugno del 2022, e’ avvenuto nella serata di sabato. L’ultimo episodio che aveva visto finire Marrone di nuovo sotto i riflettori risale allo scorso dicembre, quando al termine di una perquisizione domiciliare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino avevano rinvenuto occultati dietro al frigorifero, duecentomila euro in contanti, per gli inquirenti il frutto di attività illecite.

IL RAID

Un uomo con il volto travisato, giunto probabilmente in moto fino alla palazzina dove abitano i familiari del quarantenne, che una volta raggiunta la porta di ingresso avrebbe poi esploso alcuni colpi di pistola. Uno almeno quello che i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino avrebbero repertato, conficcato nei pressi della porta di ingresso. Nella stessa serata sono stati ascoltati i familiari del presunto narcos. I Carabinieri ora stanno cercando anche con la visione delle telecamere di sorveglianza di ricostruire quanto accaduto e tentare di identificare gli autori del raid intimidatorio. Le indagini per ora sono coordinate dalla Procura di Avellino, ma non è escluso che, anche per la caratura criminale del soggetto, possano passare o essere almeno oggetto di una informativa alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Una vicenda inquietante anche per la circostanza che Marrone e’ detenuto e quindi il raid seppure diretto verosimilmente al pregiudicato in realtà ha visto finire nel mirino la donna e i due figli del quarantenne. Le indagini dei Carabinieri dovranno chiarire il movente della vera e propria intimidazione avvenuta nella prima serata di sabato.