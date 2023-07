Anziano inciampa su viale dissestato della Villa: “un po’ di manutenzione?”

Ancora una segnalazione di disservizi da Ariano Irpino. Questa volta dalla splendida Villa comunale. Verde curatissimo, aiuole ricche di fiori ma viali e vialetti dissestati.



Ieri un anziano che portava a spasso il cagnolino è inciampato sulla pavimentazione frantumata rovinando a terra. Per fortuna niente di rotto, ma poteva andare molto peggio.

È successo lungo il viale degli ippocastani, tratto in discesa che porta alla peschiera. Lì c’è una pavimentazione in cemento sgretolata in più punti e dunque vi sono sassi, brecciolino, piccole buche. Ma anche in altri vialetti si trova la pavimentazione danneggiata e potenzialmente pericolosa. Tante le persone che inciampano quotidianamente e vi cadono anche, il caso di ieri non è certo isolato.

I cittadini chiedono un po’ di manutenzione visto che la Villa è frequentatissima da quanti amano fare la corsetta, passeggiare, da bambini che giocano e soprattutto da tante persone anziane. Ad agosto poi si riempirà anche di turisti in vista degli eventi e sarebbe davvero auspicabile mettere in sicurezza i viali.

“Mi sembra assurdo che un luogo dedicato proprio al passeggio sia sempre più impercorribile – afferma un habitué della Villa – guai a distrarsi un attimo e si finisce a terra. Ma un po’ di manutenzione è possibile averla?”.

Giriamo la segnalazione all’amministrazione comunale guidata da Enrico Franza.