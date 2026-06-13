Parlami d’Europa, Pinchera porta le aree interne alla tre giorni del M5S a Bruxelles

BRUXELLES- C’e’ stato anche un focus sulle aree interne della Campania ed in particolare dell’Irpinia nella tre giorni organizzata dal Network Giovani del Movimento Cinque Stelle all’Europarlamento. Il contributo del referente giovani del Gruppo Territoriale di Avellino Matteo Pinchera ha portato nel corso dei “Parlami d’Europa” il progetto di approfondimento e confronto con gli eurodeputati della delegazione del Movimento 5 stelle Europa e con il Presidente Giuseppe Conte. Un confronto e l’analisi delle maggiori criticità e le proposte concrete per il futuro dell’Europa.

Otto tavoli tematici e un confronto che ha portato all’elaborazione di documenti con idee, contributi e proposte per la costruzione del progetto europeo di domani. Il referente del Gruppo Territoriale per i Giovani Matteo Pinchera ha partecipato al tavolo sulla sovranità energetica, coordinato dall’eurodeputato Dario Tamburrano e dal suo staff. “In questo contesto-ha spiegato- ho portato un contributo focalizzato sulle aree interne, ragionando su come valorizzarne il potenziale attraverso politiche energetiche innovative e una visione integrata tra energia, cloud, reti digitali, fonti rinnovabili e comunità energetiche.L’obiettivo? Costruire le condizioni affinché l’Europa possa alimentare il futuro dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie con un modello energetico autonomo, sostenibile e realmente sovrano”. E ha anche sottolineato come : “L’Europa che vogliamo costruire non è qualcosa che arriverà domani: inizia dalle scelte e dall’impegno che mettiamo in campo oggi.

Un percorso che, come ha tenuto a sottolineare lo stesso Pinchera: ” nasce anche dal lavoro quotidiano del Gruppo Territoriale di Avellino e dalla visione condivisa con la coordinatrice del gruppo territoriale Maura Sarno.