Vallo Lauro, perquisizioni e controlli di Polizia e Guardia di Finanza con i cani antidroga

VALLO LAURO- Polizia e Guardia di Finanza fanno scattare nel Vallo di Lauro un’operazione ad “alto impatto” con controlli stradali e perquisizioni domiciliari. L’ attività di prevenzione e’ scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari della Tenenza di Baiano delle Fiamme Gialle, con l’ausilio di un’unità cinofila, insieme al personale del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro hanno fatto scattare controlli e perquisizioni tra Moschiano e Taurano. Contestualmente anche le strade che collegano al Vallo di Lauro sono state attenzionate con posti di controllo, andati avanti per diverse ore, fino alla tarda serata. Una stretta che Fiamme Gialle e Polizia hanno voluto assicurare congiuntamente sulla zona, in particolare sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle armi. I segnali che in queste settimane giungono sul fronte del traffico di droga anche nel Vallo di Lauro, dove nei mesi scorsi sono state bloccate attività di spaccio e anche “corrieri” che dalla vicina zona nolana consegnavano a domicilio lo stupefacente, sono piuttosto allarmanti. Una pratica diffusa soprattutto negli ambienti del consumo e’ diventata quella di fumare la cocaina e il crack. Stesso discorso anche per la detenzione abusiva di armi. Per questo l’operazione ad Alto impatto fatta scattare dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi e i militari della Tenenza di Baiano agli ordini del luogotenente Francesco Senatore ha un ruolo di contrasto e deterrenza significativo anche per bloccare eventuali ricambi nella gestione dello spaccio sulla zona.