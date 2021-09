Parcometri in tilt ad Avellino: cosa devono fare gli automobilisti?

Il caso dei parcometri non funzionanti ad Avellino continua a tenere banco. Fra le tante denunce e appelli, spicca quella dell’Unione dei Consumatori. Come comportarsi in caso di parcometro non funzionante? Cosa dice la legge? Quale rischio corre il cittadino di Avellino che decide di non pagare il ticket perché impossibilitato a farlo?

Il conducente deve verificare l’eventuale presenza di un altro parcometro funzionante nelle adiacenze di quello rotto o di una rivendita di ticket.

Se si opta per non pagare il ticket, è importante fotografare il parcometro rotto o assicurarsi di avere un testimone, in vista di una eventuale udienza dal giudice di Pace o di convocazione dal Prefetto. Più semplice può essere chiamare proprio il comando dei vigili urbani o la società che gestisce i parcometri: il numero è presente sugli apparecchi. Insomma, non sempre si può ricorrere alla causa di forza maggiore.