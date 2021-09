Furto nella notte in un bar-tabacchi di Montecalvo: indagano i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Per entrare nell’esercizio, che si trova in una stazione di servizio, i malviventi hanno forzato una finestra: rubati in pochi minuti tabacchi e Gratta e Vinci. Ancora da quantificare il bottino.

Come detto, indagini in corso.