Furti ad Avellino, villetta svaligiata

Non si fermano i furti in provincia di Avellino. Qualche giorno fa, su Irpinianews, vi abbiamo parlato dei topi d’appartamento che avevano preso di mira alcune abitazioni isolate ad Aiello del Sabato. I ladri, però, non risparmiano neppure il capoluogo. In Contrada Ponticelli i criminali hanno preso di mira una villetta privata, penetrando in casa dopo aver forzato l’ingresso, e portando via diversi oggetti di valore. Le indagini hanno rivelato che è stata danneggiata la recinzione che separe lo spazio adiacente le abitazioni dall’A16. Strada di fuga privilegiata dai ladri.