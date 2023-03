“Papà mi manchi”: la “storia” di Romina Manzo che commuove il web

Anche il tappeto musicale scelto è emozionante. E’ la canzone di Lorenzo Fragola “D’improvviso”, con parole struggenti che danno il senso della mancanza. A pochi giorni ormai dalla festa del papà, Romina Manzo rivolge un pensiero commosso a suo padre, Mimì, scomparso da Prata Principato Ultra la sera dell’8 gennaio 2021.

Una “storia” sul suo profilo Tik Tok, con alcune parole della canzone: “Centomila vite fa, inseparabili. Ora dove sei, adesso cosa fai? D’improvviso penso a te. D’improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve”.

Parole della canzone corredate da diverse foto di Romina piccola tra le braccia del padre. Ed ancora, altri momenti di gioia condivisa anche con Francesco, il fratello. E la scritta: “Mi manchi”. La “storia” di Romina sta commuovendo il web. Romina si sente sola ed ha addosso anche il fardello di essere considerata responsabile della scomparsa del padre. Lei, invece, ha sempre professato la sua innocenza. E come una ragazzina, piange e si dispera per quel papà di cui si sono perse le tracce.

E’ difesa all’avvocato Federica Renna che per Romina è diventata un importante punto di riferimento, non solo legale. Romina e Francesco ormai vivono da soli.

Le indagini intanto proseguono. Pare che gli inquirenti abbiano tra le mani nuovi ed importanti elementi che potrebbero portare, in tempi non lunghi, alla verità.