Carcere Avellino, sequestri e aggressione: allarme dell’Osapp

Carcere Avellino: sequestrati coltelli, droga, telefonini e un tirapugni.

A dare la notizia è il segretario regionale Osapp Vincenzo Palmieri.

Nella mattinata di oggi, durante una brillante operazione di controllo, la polizia penitenziaria guidata dalla loro attiva comandante ha rinvenuto in diversi momenti e zone del reparto detentivo dove sono presenti detenuti comuni n.7/8 telefonini del tipo micro e smartphone, due coltelli uno rudimentale ed altro del tipo a serramanico, una tirapugni e altro materiale atto ad offendere.

Nella stessa operazione è stato rinvenuto stupefacente

circa 30 grammi di hashish e numerose pasticche di crac con un bilancino.

Il segretario regionale esprime elogio alle donne e uomini dei baschi azzurri che oggi si sono distinti per la loro professionalità.

Inoltre viene segnalata un’aggressione da parte di un detenuto che ha colpito con un bastone al volto un sovrintendente che è stato trasportato al pronto soccorso.

Sulla vicenda interviene il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello che sottolinea, dalla lettura degli eventi critici odierni, come il penitenziario di Avellino costituisca una delle realtà più critiche e complesse della regione.

L’Osapp da tempo lancia il proprio s.o.s. ai vertici dell’amministrazione sulle criticità del carcere di Bellizzi Irpino, che a seguito del nostro grido di allarme sono stati assegnati per il momento dal dap 20 unità del ruolo agenti assistenti nelle more di ulteriori dovuti interventi come alla assegnazione di una nuova comandante protempore che ha avuto un ruolo fondamentale nell’ operazione di polizia odierna condotta in maniera esemplare.