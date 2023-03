FOTO / Ad Avellino qualcuno ama gli “Zetazeroalfa” e la musica rock di estrema destra

Ad Avellino qualcuno ama gli “Zetazeroalfa” e la musica rock di estrema destra. E per manifestare la sua passione musicale ha scelto i muri della città. Alcune scritte inquietanti sono apparse in via Errico Carmelo, lungo il muro di cinta della Casa di Riposo Rubilli di via Roma, a due passi dalla clinica Malzoni. Sono comparse numerose scritte dal nemmeno tanto vago richiamo fascista.

Bombolette spray (ovviamente di colore nero) e via nella notte a cercare il muro adatto per scrivere i titoli delle canzoni più rappresentative del gruppo di rock-alternativo vicino all’estrema destra. Tra le altre, la “rassicurante” picchia il vip.