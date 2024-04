Pacco sospetto in Galleria Mancini, transennata la zona in attesa degli artificieri

AVELLINO- Un pacco sospetto appoggiato sui corrimano delle scale che dalla galleria di via Mancini porta a Via Partenio. Quella che da alcuni minuti ha fatto scattare l’allerta sul posto, dove sono presenti gli agenti della Questura di Avellino e i Carabinieri. Atteso l arrivo degli artificieri per verificare se, ovviamente e’ solo una misura di estrema cautela che si applica in questi casi, possa esserci del materiale esplodente.

1 of 4

In Via Partenio e’ appena giunto anche il capo della Squadra Mobile di Avellino, il vicequestore Aniello Ingenito, evidentemente per una prima fase di accertamenti che saranno condotti sul posto.