Alla scoperta del Cilento, la piccola Provenza del Sud Italia

Per molti è un vero angolo di paradiso, per altri uno dei posti non troppo noti della nostra bella Italia. É, infatti, una di quelle mete che è stata rivalutata e “riscoperta” negli ultimi tempi e che non ha nulla da invidiare a destinazioni più blasonate. Al confine con la Basilicata, affacciata sul Golfo di Policastro, a metà tra il mare ed i profumi delle montagne, tra una cultura contadina e posti ancora incontaminati tanto da essere considerati bucolici, in provincia di Salerno, si estende il Cilento, considerato la “La piccola Provenza del Sud Italia”.

Basta dire questo per comprendere la portata di questi posti meravigliosi che si confermano mete predilette per una vacanza che ha il profumo ed i colori del mare ma anche quelli dell’entroterra, in particolare quelle delle distese di lavanda. Un luogo di pace, che concilia il relax ed il riposo e che sa anche ispirare.

È per questo che molti artisti hanno scelto il Cilento come luogo di ispirazione per la propria creatività. Possiamo nominare José Ortega, allievo di Picasso, che ha deciso di trascorrere gli ultimi vent’anni della sua vita in questi posti che richiamano molto la Liguria, in una lingua di terra tra montagna e mare. Lo stesso ha fatto Francesco De Gregori che sceglie, ormai da anni, il Cilento per le sue vacanze.

Trascorrere le ferie qui ha il sapore del green grazie alla possibilità di spostarsi a piedi o in bici per itinerari tra boschi, uliveti e macchia mediterranea o per arrivare fino in spiaggia per un tuffo fino a fare immersioni, battute di pesca o mini-tour tra baie e scogliere.

Il Cilento può essere raggiunto anche via mare. Una possibilità che in pochi conoscono e che, invece, offre un grande vantaggio: quello di avere una vista speciale su tutta la costa, partendo magari da Napoli dopo un giro nel cuore dell’amata città partenopea.

Un suggerimento che consente di organizzare così delle vacanze particolari e diverse dal solito. Per capire quali sono le linee che conducono via mare, tramite aliscafo o traghetto, nel Cilento si può consultare Quick Ferries, il comparatore online che scansiona tutte le tratte attive nei mari italiani e le proposte delle principali compagnie marittime, per mostrare quali sono le soluzioni attive e le migliori tariffe ed offerte. Così si può avere una panoramica aggiornata e fare una prenotazione più veloce e anche economica.