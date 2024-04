Al Palazzo Abbaziale di Loreto la presentazione “AROMAS ITINERARIUM SALUTIS”

Il giorno 19 aprile 2024, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano (Av), alle ore 10, l’’Abbazia Benedettina di Montevergine e l’Associazione Internazionale “Aromas Itinerarium Salutis”, cui afferiscono ben 11 nazioni europee, presenteranno il Progetto di Coordinamento Italiano dell’Itinerario Europeo Delle Farmacie Storiche e degli Orti Officinali.

Si tratta di un importantissimo evento fortemente voluto da S.E. Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, che ha ottenuto il coordinamento italiano grazie al suo grande impegno per la valorizzazione nazionale ed internazionale del patrimonio materiale ed immateriale della cultura benedettina, da lui individuata ed esaltata come l’elemento che fin dal medioevo qualifica l’identità dei popoli europei lungo antiche rotte di fede, di scienza, di commerci, di condivisa umanità.

L’Abate, che costantemente segue lo sviluppo dei progetti dei cammini e degli itinerari in Italia, aveva siglato qualche mese fa a Fiume, in Croazia, un accordo con la direttrice spagnola dell’Itinerario Aromas Itinerarium Salutis Maria Luisa Vazquez de Agredos Pascual, proprio al fine di ospitare in Italia il Terzo Foro internazionale di AIS e per dar vita a un coordinamento in Italia in stretta connessione con le azioni e le attività dei partners europei, anche nella prospettiva degli eventi del Giubileo della Speranza del 2025.

L ’antica Farmacia del Loreto, le collezioni di testi e di preziosi erbari della biblioteca Nazionale, l’arte medica in tutte le sue forme, e anche se non soprattutto l’enorme patrimonio di conoscenze legate alla Natura, alla biodiversità, al benessere, alle sfide della modernità e dei cambi climatici, lo spirito di vicinanza e di reciprocità, sono e saranno al centro delle progettualità previste dal coordinamento, in uno con processi sostenibili di valorizzazione turistica e di programmi di ben-essere rivolti soprattutto alle giovani generazioni.

Non è un caso che l’Abate Guariglia abbia voluto che proprio con i giovani della Consulta degli studenti, che in Italia rappresenta circa tre milioni di ragazzi, si siglasse nel corso della presentazione dell’Itinerario un accordo di collaborazione indirizzato alla creazione di una rete italiana ed europea capace di accogliere i contenuti e i messaggi valoriali dell’Itinerario Europeo, e di indirizzare verso Montevergine il loro interesse.

La presentazione dell’Itinerario europeo prevede i Saluti istituzionali di S.E. Riccardo Luca Guariglia, del Sindaco di Mercogliano avv. Vittorio d’Alessio, del Presidente del Sistema Irpinia Gerardo Capozza, del Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo Consigliere Erika Guerri, e della Senatrice Giulia Cosenza, V. Presidente della Commissione Cultura del Senato, Estensore e Firmataria del DDL S.939 “La Via dell’Occidente”, che riconosce a Montevergine, all’interno dell’itinerario italiano benedettino, un ruolo di referente anche per le farmacie storiche e gli orti officinali. Il Focus tecnico sarà tenuto dalla Prof. Maria Luisa Vazquez de Agredos Pascual, direttrice di AIS, per gli aspetti riguardanti l’itinerario europeo del Consiglio d’Europa, e dall’arch. Carla Maurano, progettista e coordinatrice in Italia dell’Itinerario, per quanto connesso alle sfide di conoscenza e di valorizzazione integrata del patrimonio culturale connesse al ruolo di coordinamento assunto dall’Abbazia di Montevergine a livello Nazionale ed Internazionale. La giornata si concluderà con la firma dell’Accordo tra l’Abbazia di Montevergine, l’Associazione Aroma Itinerarium Salutis, l’Associazione Identità Mediterranee e la Consulta degli Studenti, rappresentata dal Segretario Nazionale dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Consulte Studentesche Giovanni de Martino, con la Prof. Caterina Babino, Referente Provinciale della Consulta degli Studenti.

Sarà inoltre possibile ammirare una mostra di antichi testi di medicina e di fogli di un antico erbario, allestita per l’occasione da Don Carmine Allegretti, bibliotecario dell’Abbazia di Montevergine.