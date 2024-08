Shopper e buste regalo personalizzate: una scelta green

Per una spesa da fare al volo è molto comodo tenere sempre in macchina, o anche in borsetta, una busta che sia resistente, leggera e pieghevole da usare per il trasporto dei nostri acquisti. Un modo per ridurre l’uso dei sacchetti di plastica usa e getta e aiutare l’ambiente. Un discorso simile si può fare sui regali, che richiedono spesso l’utilizzo di grandi quantità di carta destinate presto al macero.

La soluzione c’è e si concretizza nelle shopper bag per la spesa ma anche per i regali, realizzate in diversi materiali e spesso riutilizzabili Non vi faranno mai sfigurare, anzi, vi daranno quel tocco di originalità in più che non guasta mai e mostrerete la vostra attenzione alle tematiche green. Inoltre le aziende possono orientarsi shopper personalizzate da dare in omaggio ai clienti, potendo così distribuire una immagine del loro marchio.

Shopping bag personalizzate: il materiale

Come detto, la forza delle shopper bag è quello di essere riutilizzabili e talvolta create anche con materiali riciclati o naturali. Vediamo quali sono i più diffusi:

cotone : un materiale naturale e molto resistente, anche ai lavaggi, quindi con un lungo ciclo di vita. Si può personalizzare in molti modi, con il logo o qualche frase famosa. È sempre particolare possedere un accessorio che mostri l’originalità delle nostre idee, dei nostri gusti, dei nostri lavori e sul cotone si può effettuare una stampa serigrafica anche in quadricromia, per ottenere effetti sempre nuovi. Realizzare una shopper in cotone, però, ha un costo più elevato rispetto ad altri.

: un materiale naturale e molto resistente, anche ai lavaggi, quindi con un lungo ciclo di vita. È sempre particolare possedere un accessorio che mostri l’originalità delle nostre idee, dei nostri gusti, dei nostri lavori e sul cotone si può effettuare una stampa serigrafica anche in quadricromia, per ottenere effetti sempre nuovi. Realizzare una shopper in cotone, però, ha un costo più elevato rispetto ad altri. TNT : questo materiale è meno costoso rispetto al cotone ed è più adatto a ordini del prodotto da realizzare di quantità più elevate. Si possono ottenere shopper di vari colori, fino a sei per lato , e in svariati modelli.

: questo materiale è meno costoso rispetto al cotone ed è più adatto a ordini del prodotto da realizzare di quantità più elevate. Si possono ottenere , e in svariati modelli. Juta : questo materiale è più indicato per chi vuole davvero fare colpo per originalità e ricercatezza. La iuta è una fibra tessile al 100% biodegradabile e riciclabile . È elegante e resistente e offre la possibilità di personalizzare al top la nostra shopper.

: questo materiale è più indicato per chi vuole davvero fare colpo per originalità e ricercatezza. La iuta è . È elegante e resistente e offre la possibilità di personalizzare al top la nostra shopper. Nylon : le shopper realizzate in nylon sono molto comode perché facilissime da ripiegare su se stesse: alla fine occuperanno pochissimo spazio e sono molto leggere.

: le shopper realizzate in nylon sono molto comode perché facilissime da ripiegare su se stesse: alla fine occuperanno pochissimo spazio e sono molto leggere. Carta : sono le più comuni, poco costose, facilmente personalizzabili, maneggevoli e comode, ma meno pratiche perché sicuramente il peso che possono reggere è inferiore alle shopper realizzate in altri materiali. Inoltre sono riutilizzabili poche volte, anche se fortunatamente sono facilmente riciclabili e biodegradabili .

: sono le più comuni, poco costose, facilmente personalizzabili, maneggevoli e comode, ma meno pratiche perché sicuramente il peso che possono reggere è inferiore alle shopper realizzate in altri materiali. Inoltre . Poliestere: le shopper in poliestere sono resistenti, quindi possono sostenere pesi maggiori, si consumano meno rispetto ad altri tessuti, e se lavate, non si sformano, oltre ad asciugarsi molto velocemente, grazie alla lora traspirabilità.

Confezioni regalo riutilizzabili

Al momento non sono magari così diffuse, ma la sensibilità sul riutilizzo delle confezioni regalo sta sicuramente aumentando. Oltre ai classici sacchetti, che si possono usare più volte, si può presentare un dono anche in sacchetti di juta o cotone. Anzi la shopper stessa può essere parte integrante del regalo, diminuendo ancora la quantità di rifiuti prodotta dalla collettività. Un’idea in più per le aziende che vogliono sfruttare i gadget personalizzati in modo intelligente. Sembrano piccoli gesti, ma ognuno può fare la propria parte