Attualità Ottimizzare gli spazi della tua camera con i letti contenitori imbottiti 18 Settembre 2020

Dormire bene allontana la stanchezza e prepara il corpo ad affrontare al meglio la giornata. Una buona qualità del sonno incide sul benessere quotidiano e aiuta a liberarsi da stress, affaticamento e acciacchi. Tuttavia, è fondamentale poter contare su un letto solido e robusto, la cui struttura possa favorire un riposo confortevole.

I letti contenitore imbottiti, per esempio, fanno parte di quelle proposte d’arredo stabili e confortevoli, in grado di assicurare in ogni caso un sonno sereno. Per comprenderne i motivi bisogna volgere lo sguardo alla comodità di una testiera accogliente, che avvolge la struttura con un soffice abbraccio di piacere. Un letto con testata imbottita, infatti, aiuta ad assorbire gli spostamenti d’aria, isolando l’area del cuscino dagli spifferi della stagione più fredda.

Inoltre, i letti contenitore imbottiti rappresentano il supporto migliore per coloro che amano passare a letto le ore che precedono il riposo notturno, dato che offrono un supporto solido anche nella seduta.



Letti contenitore: soluzioni comode e salvaspazio

Oltre a offrire tutti i classici vantaggi della testiera imbottita, un letto contenitore rappresenta una soluzione che dà accesso a uno scompartimento extra dove immagazzinare scarpe, indumenti e box per il cambio di stagione.

Una delle realtà che oggi permettono di ordinare direttamente online letti con vano contenitore, da abbinare a una testiera su misura, è Vamadivani.it, la storica azienda aretina che garantisce modelli personalizzati con materiali di ottima qualità.

VAMA Divani, in particolare, realizza letti contenitore imbottiti la cui struttura interna, ampia e robusta, fa sì che si possano conservare anche oggetti dal peso notevole. La personalizzazione, in questo caso, riguarda anche il meccanismo di apertura, il quale, a seconda delle singole necessità, può garantire diverse tipologie di alzata.

Al classico sistema di apertura standard, che prevede il sollevamento della rete dai piedi della struttura, il brand unisce infatti altri due meccanismi, i quali permettono di avere un’alzata più pratica, al variare delle esigenze di arredo.

La configurazione con alzata ad apertura laterale, ad esempio, si adatta ai letti singoli o in tutte quelle aree in cui sia più pratico avere un’apertura laterale (come mansarde, camerette e letti a ponte per ragazzi).

Il meccanismo a doppia alzata orizzontale, invece, oltre a garantire una panoramica più ampia dello spazio disponibile, permette di ottenere un assetto rialzato per non sforzare la schiena durante il cambio delle lenzuola.

In aggiunta, il sistema di apertura a pistoni a gas di cui si avvale VAMA Divani non richiede alcuno sforzo di sollevamento, ed è progettato con materiali durevoli per tutelare la struttura da polveri e umidità.

Rete in doghe di faggio: il comfort dei letti contenitore imbottiti

Scegliere un letto con testiera imbottita e contenitore permette di beneficiare anche del sostegno di una rete di qualità. Le soluzioni progettate da VAMA Divani, ad esempio, prevedono una rete con doghe in faggio larghe 7 cm, inserite in una struttura che permette di riposare su una superficie stabile ed ergonomica, ma soprattutto esente da rumori e scricchiolii.

In aggiunta, l’assetto tubolare che sostiene le doghe non prevede alcun tipo di saldatura ed è verniciato con polveri epossidiche prive di solventi dannosi per la salute.

Naturalmente, un letto personalizzato permette di selezionare il modello di imbottitura che più si addice al proprio ambiente. Tra queste spiccano in particolare le soluzioni dal fascino senza tempo realizzate con lavorazione Capitonné, senza contare quelle con cornice, quelle con testiera quadrata, tondeggiante o a forma di cuore.

In ogni caso, si tratta sempre di soluzioni completamente personalizzate, sia nelle dimensioni e nel colore sia nella tipologia dei rivestimenti.