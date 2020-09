Politica Aliberti (Noi Campani) chiude il tour del cambiamento a Montoro 18 Settembre 2020

Bruno Aliberti, candidato al Consiglio regionale, nella frazione Piano di Montoro, in piazza Michele Pironti, chiude la sua campagna elettorale.

“Per terminare questa entusiasmante esperienza, che mi ha permesso di toccare ogni angolo della provincia e di incontrare tantissime persone, con storie, esperienze e sogni differenti, ho scelto la città laddove sono nato e in cui vivo con la mia famiglia. È proprio da questo luogo che voglio lanciare l’ultimo appello a un cambiamento che è ancora possibile. Chiederò alla mia gente, infatti, di scegliere tra una svolta ancora possibile e il clientelismo, gli inciuci, le promesse, le raccomandazioni e quel grigio che purtroppo ha finito col far cambiare tinta a una terra che merita di tornare ai suoi colori originali”.

L’appello finale sarà rivolto in modo particolare ai montoresi. “Chiederò a loro se scegliere tra l’opportunità di eleggere un Consigliere che è sempre stato tra loro o per l’ennesima volta tirare l’acqua al politicante di turno”.

La chiusura di Aliberti, infatti, vuole rappresentare anche per far ritrovare quel senso di comunità, che a volte con la frenesia dei giorni nostri, finisce col dileguarsi. “Voglio che questa chiusura sia prima di tutto una festa, in cui scambiarsi ancora una volta una chiacchiera o un’idea. Sentire un’opinione, vedere un volto amico o nuovo è sempre una ricchezza per chi concepisce la politica come servizio e non come tornaconto personale”.