Ottantenne scomparso, “Chi l’ha Visto?” raccoglie l’appello dei familiari

PAROLISE- Anche “Chi l’ha Visto?” raccoglie l’appello dei familiari di Raffale Petroccione, l’ottantunenne scomparso dal 13 febbraio da una Rsa di Parolise, di cui si sono perse le tracce. Da oggi sul sito del programma Rai condotto da Federica Sciarelli ci sono le foto e le notizie per segnalare possibili informazioni utili sullo scomparso. “Raffaele Petroccione, 81 anni, vive a Fontanarosa (Avellino). Il 13 febbraio si è allontanato da una struttura di Parolise (Avellino). Da quel momento di lui non si sono avute più sue notizie. Non ha con sé i documenti né il cellulare. I familiari temono che possa essere in difficoltà. Cammina con andatura curva”. Al momento in cui scriviamo non ci sono ancora comunicazioni su sviluppi positivi delle ricerche.