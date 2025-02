L’avvocato Giovanni Minichiello e’ il nuovo comandante della Polizia Municipale

GROTTAMINARDA- Il benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale all’Avvocato Giovanni Minichiello che ha sottoscritto l’incarico quale nuovo Comandante della Polizia Municipale di Grottaminarda.La nomina a Responsabile del IV Settore “Polizia Locale” con Decreto Sindacale del 7 febbraio 2025.

Classe 1965, Laurea in Giurisprudenza, esperienza in incidentistica stradale, amministrativista e penalista, Minichiello è sposato e vive a Grottaminarda suo paese di origine.«Le mie più sincere congratulazioni al nuovo Comandante della Polizia Municipale, Avvocato Giovanni Minichiello – afferma l’Assessore al Personale Franca Iacoviello – Sono certa che, sotto la sua guida, grazie alle sue capacità e competenze, il corpo di Polizia Municipale garantirà sicurezza e ordine nella nostra comunità, affrontando le sfide con professionalità e determinazione. Auguro al Comandante e a tutto il team un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni».«L’Avvocato Minichiello ha tutte le carte in regola per essere un buon Comandante – sottolinea il Sindaco Marcantonio Spera – competenza, esperienza e carattere gli consentiranno di fare un ottimo lavoro in quello che è un settore strategico per la Città e per l’Ente. Stamattina in sala Giunta gli abbiamo dato il più caloroso benvenuto nella nostra squadra e ci siamo subito intesi sulla linea da seguire per restituire ai cittadini un paese sempre più ordinato e rispettoso delle norme».