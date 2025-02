Soffitti dei bagni lesionati, scatta la chiusura del plesso scolastico di Moschiano

MOSCHIANO- Lesione nel soffitto dei bagni, scatta la chiusura dell’ Istituto Benedetto Croce plesso di Moschiano. Nella mattinata di oggi e’ arrivata l’ordinanza del sindaco di Moschiano Sergio Pacia di chiusura nella sola giornata di oggi della struttura. Sulla vicenda sono anche intervenute le mamme, che a seguito di una prima ordinanza temporanea di chiusura di una parte dei bagni. L’ordinanza firmata dal sindaco di Moschiano Sergio Pacia a seguito della “relazione tecnica dell` ufficio comunale in quanto si evidenziano lesioni del soffitto dell area bagni dell”` edificio scolasticó plesso di Moschiano in via Umberto Nobile. Per cui, ravvisata: ” urgenza di provvedere ad una perizia dello stato dello stabile da parte di Tecnico altamente specializzato,Vista I’ imposssibilità parziale all’ uso dei servizi igienici;Per la pubblica e privata incolumità s procede alla chiusura del plesso di Moschiano Per la sola giornata

odierna”.