Osservatorio sullo stato della provincia Il prefetto a Lauro per ascoltare il territorio

LAURO- Sarà il Comune di Lauro ad ospitare la nuova tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia. L’evento, che si terrà domani, 26 marzo, alle 16:30, presso l’Auditorium S. Filippo Neri di Lauro, vedrà la partecipazione del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, che sarà affiancata dai vertici delle Forze dell’Ordine. L’incontro vedrà il coinvolgimento anche dei Comuni di Domicella, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici e Taurano. Un’occasione importante per creare un canale diretto tra cittadini e istituzioni, favorendo il confronto su temi di grande rilevanza per la vita quotidiana e il benessere della collettività. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, si inserisce in un percorso di ascolto e collaborazione che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità locali, creando uno spazio di confronto aperto, in cui ogni voce possa contribuire alla costruzione di una rete territoriale più sicura e consapevole.