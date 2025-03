Carcere Bellizzi, scoperti telefoni e droga L’Osapp: rivedere la vigilanza dinamica

AVELLINO- Dalla liberta’ assoluta nei movimenti, con un patto di responsabilita’ alla liberta’ di prevaricare e usare violenza. Per questo motivo l’Osapp chiedera’ di rivedere la vigilanza dinamica nel carcer4 di Bellizzi Irpino. La posizione dopo l’ennesimo sequestro avvenuto nella Casa Circondariale “Antimo GRAZIANO” di Avellino. Ancora cellulari,droga e coltelli . Nella mattinata odierna durante i controlli quotidiani ad opera della Polizia Penitenziaria al fine di prevenire il possesso illegittimo di telefonini, droghe, oggetti contundenti e da taglio da parte dei detenuti, sono stati sequestrati 7 telefonini di cui 6 smartphone ed un microtelefono, una batteria per ricarica micro. Inoltre rinvenuti e sequestrati circa 20 gr. di stupefacente tipo hashish e due coltelli comuni a seghetto per cucina.A dare la notizia è il Segretario Regionale OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Vincenzo PALMIERI,che si congratula con il Personale di Avellino per la ennesima brillante operazione di P.G. Interviene in merito il Consigliere Nazionale OSAPP Emilio Fattorello, nella nota rileva come: “l’istituto Penitenziario di Avellino è uno dei più problematici del Distretto per i numerosi eventi critici violenti che si registrano tra cui aggressioni tra detenuti e contro il Personale ivi operante. Anche questa volta i sequestri sono avvenuti nel Padiglione ” De Vivo” a trattamento avanzato ove i detenuti fruiscono di una libertà assoluta e dove ultimamente si sono verificate violenze che hanno avuto eco a livello Nazionale,ragion per cui, l’OSAPP chiederà ,agli organidipartimentali competenti la riconversione del Reparto per circuiti detentivi altri con un preciso e tangibile report che dimostra come una vera eccellenza trattamentale nata a vigilanza dinamica,previo patti di responsabilità con i detenuti sia divenuta un luogo di prevaricazione di detenuti violenti su i più deboli”.