La Polizia Penitenziaria festeggia al Polo Giovani i suoi 208 anni

AVELLINO- Appuntamento con la Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria al Polo Giovani di Avellino. Il 208° anniversario

del Corpo di Polizia Penitenziario si svolgerà domani presso l’Auditorium Polo

Giovanidella Diocesi di Avellino alle ore 9:45. Nel corso della mattinata ci saranno le relazioni del direttore dell’ Istituto penitenziario, del comandante della Polizia Penitenziaria e del Comandante del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Un anno non certo facile, quello per l’istituto avellinese, non solo per episodi gravi di violenza ai danni di personale e detenuti (di recente anche oggetto di una misura cautelare per undici internati accusati di tentato omicidio) ma anche per la carenza delle strutture e per la chiusura dell’Icam di Lauro, che era un fiore all’occhiello del sistema penitenziario del Mezzogiorno.