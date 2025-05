Misure di viabilità per la sfilata del 3 Maggio dell’Us Avellino

Considerato che, in occasione della promozione in serie B dell’Unione Sportiva AVELLINO, per il 3 maggio 2025 è prevista una sfilata per le vie cittadine della squadra su bus scoperto, con prevedibile affollamento di persone provenienti anche dall’intera Provincia.

Considerato che, a seguito di coordinamento con la Questura di Avellino in sede di organizzazione dei servizi, è emersa la necessità per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità di adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree interessate.

Il Comune di Avellino, per quanto in premessa riportato dalle ore 22.00 a fine manifestazione del 3 maggio 2025, comunica l’istituzione del divieto di circolazione, escluso mezzi autorizzati.

in Via Giovanni Feola;

in Via Pasquale Greco nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Carlo Nazzaro e l’intersezione con Via Giovanni Feola;

in Via Antonio Annarumma nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Don Giovanni Festa e l’intersezione con Via Antonio Di Pietro;

in Via Zoccolari nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazzale degli Irpini e l’intersezione con Via Antonio Annarumma;

in Via Aurelio Genovese;

in Viale De Gasperi;

in Via Enrico Capozzi;

in Via Michele Capozzi nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza E. Cocchia e Via Enrico Capozzi;

in Via Alfredo Amatucci;

in Via A. Giordano nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Antonio D’Amato e l’intersezione con Via Enrico Capozzi;

in Via Vincenzo Cannaviello;

in Via Giosue Carducci;

in Via Vincenzo Volpe nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Scipione Bellabona e l’intersezione con Via Giosue Carducci;

in Via Circumvallazione nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Francesco Guarini e l’intersezione con Via Serafino Soldi;

in Via Carlo Del Balzo;

in Via Salvatore De Renzi;

in Via Alfredo Covelli;

in Via Giuseppe Marotta;

in Via Nicola Trifuoggi;

in Via Luigi Amabile dall’intersezione con Via Trinità e ‘intersezione con Via Salvatore De Renzi;

in Via Serafino Pionati dall’intersezione con Via Serafino Soldi e l’intersezione con Via Salvatore De Renzi;

Sottopasso di collegamento tra Via Garibaldi e Via San Leonardo;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 16.00 a fine manifestazione