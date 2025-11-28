Orgoglio atripaldese: il TG5 racconta la missione del Ten. Col. Aldo Iannaccone nei Paesi Baltici

Domani sera e domenica mattina il TG5 dedicherà un servizio al contingente italiano impegnato in Lettonia nell’ambito della missione Nato nei paesi Baltici. Alla guida del reparto c’è il Tenente Colonnello Aldo Iannaccone, nostro concittadino, che con professionalità, competenza e senso dello Stato rappresenta l’Italia e la nostra comunità in un ruolo di grande responsabilità. Sarà presente sia nell’edizione serale del telegiornale con una breve anteprima, sia nello speciale :”Enigma Baltico” trasmesso in seconda serata e con replica domenica mattina.

Il sindaco avv. Paolo Spagnuolo dichiara: “A nome dell’intera città di Atripalda esprimo il più sincero orgoglio per il servizio che Aldo e tutti i nostri militari svolgono ogni giorno a tutela della pace e della sicurezza internazionale. Un abbraccio alla famiglia, che con discrezione e forza lo sostiene in questo impegno. Grazie Aldo, Atripalda è con te”.