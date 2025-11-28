VIDEO/ Dal ricordo del terremoto alla frana di Montevergine: Piantedosi e Ciciliano ad Avellino

Si è svolto questa mattina, al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, il convegno “FATE PRESTO – Dalla memoria alla prevenzione”, organizzato in occasione del 45° anniversario del terremoto dell’Irpinia del 1980. Un momento di riflessione che ha intrecciato memoria, prevenzione e attualità, alla luce della recente frana che ha interessato la strada di accesso al Santuario di Montevergine.

Tra gli ospiti istituzionali il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, degli ordini professionali e delle scuole.

Piantedosi: “Da irpino ho ricordi nitidi di quella tragedia. Da lì nacque la Protezione Civile”

Il Ministro Piantedosi, visibilmente coinvolto sul piano personale, ha ricordato il sisma dell’80: “Da irpino sono stato testimone: ero quasi maggiorenne all’epoca e ho ricordi molto nitidi della tragedia, ma anche del grande risollevarsi del popolo irpino. È stata una storia di riscatto: quello che rimane è la forza di un popolo che ha saputo rialzarsi. Quell’evento fu uno spartiacque: da allora nacque la Protezione Civile nazionale”.

Dal ricordo alla stretta attualità, il Ministro ha poi affrontato il tema della frana che da giorni isola Montevergine: “Per fortuna non ci sono state vittime, nessuno è stato toccato, ma la frana interrompe un tratto viario importantissimo per accedere all’abbazia. Ho dato la disponibilità alla Provincia per tutto il supporto possibile, sia per l’immediato ripristino del tratto stradale sia per il contenimento del dissesto”.

Ciciliano: “Molti comuni non hanno un piano di protezione civile aggiornato. La prevenzione è fondamentale”

Il Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha richiamato l’attenzione sulla fragilità strutturale del territorio irpino: “Sono stato qui a seguito della sequenza sismica dello scorso mese, che ha evidenziato come gran parte dei comuni non abbia un piano di protezione civile aggiornato. Ecco quanto è importante fare prevenzione”.

Sulla frana di Montevergine, Ciciliano ha spiegato: “Parliamo di 500-600 metri cubi di terreno, non è poco. I tecnici sono già al lavoro per le valutazioni necessarie alla messa in sicurezza, indispensabile per il ripristino della viabilità”.

Il programma della giornata

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva delle scuole e si è articolata in due sessioni tematiche.

Saluti istituzionali:

Mario Bellizzi – Comandante Vigili del Fuoco di Avellino

Giuliana Perrotta – Commissario Straordinario Comune di Avellino

Rizieri Buonopane – Presidente Provincia di Avellino

Fabio Ciciliano – Capo Dipartimento Protezione Civile

Matteo Piantedosi – Ministro dell’Interno

I Sessione – Dalla memoria alla prevenzione:

Fabio Florindo – Presidente Nazionale INGV

Italo Giulivo – Direttore Generale Protezione Civile Campania

Stefano Sorvino – Direttore Generale ARPAC Campania

II Sessione – Ordini professionali e prevenzione sismica: