Avellino, furti in abitazione nel centro del capoluogo: indagini della Polizia

AVELLINO – Continua ad allungarsi il bollettino dei colpi in appartamento registrati negli ultimi giorni nella città capoluogo. I ladri colpiscono sempre con modalita’ operative identiche e in una fascia oraria prevalentemente compresa tra le 17 e le 19. Nelle ultime ventiquattro ore nella città capoluogo anche alcune abitazioni nella zona centrale, come Via San Leonardo, sono finite nel mirino dei malviventi. Oro e monili, quelli asportati dai ladri nelle abitazioni dove i residenti non erano presenti al momento dei raid. Sugli episodi indaga la Polizia. Una escalation che come ogni anno coincide con l’approssimarsi delle festività natalizie.
