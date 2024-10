“Organizziamo il Natale”: incontro pubblico con le Associazioni

Incontro pubblico lunedì 21 ottobre, alle ore 18:00, nella sala Thomas Menino, aperto alle Associazioni per l’organizzazione di eventi ed attività per il prossimo periodo natalizio. La riunione, indetta dall’Assessora agli Eventi, Marilisa Grillo, ha la finalità di creare un confronto con le Associazioni culturali, turistiche, musicali e di categoria del luogo che intendono programmare per il prossimo periodo natalizio manifestazioni o attività. Dunque tutte le Associazioni interessate sono invitate a partecipare.

«Così come per l’Estate Grottese il nostro obiettivo è quello presentare anche per il periodo natalizio un cartellone di iniziative culturali e di intrattenimento – afferma Marilisa Grillo – C’è grande attivismo tra le nostre associazioni che non smetteremo mai di ringraziare per quanto fanno sul territorio. Può essere utile però creare un’unica cabina di regia per coadiuvare il calendario natalizio, per evitare sovrapposizioni di date e di idee. Spero in una grande partecipazione ed in un grande contributo di idee».