Raffaele lascia la Rianimazione per un altro Reparto

AVELLINO- Raffaele Capolupo, il trentacinquenne di Summonte che il 29 settembre scorso era rimasto gravemente ferito in un incidente in Via Scandone ha lasciato il Reparto di Rianimazione, dove era stato estubato lo scorso otto ottobre dell’equipe del primario Storti ed è stato trasferito in un altro Reparto della Città Ospedaliera. Un percorso di recupero che continua con miglioramenti per cui in tanti hanno pregato in queste ultime settimane.