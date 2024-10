Volturara, dai prefabbricati post-terremoto all’area fitness

E’ stata inaugurata alla presenza dei cittadini l’area Fitness di Volturara Irpina, una palestra all’aperto intitolata alla memoria di Almerindo Mele. L’area, situata in una zona dove un tempo si trovavano i prefabbricati post-terremoto, è stata completamente recuperata e trasformata in uno spazio moderno e accessibile a tutti. Sono state installate attrezzature sportive all’avanguardia per l’attività fisica all’aperto, pensate per i giovani e gli adulti; sono presenti anche giochi per bambini, compresi quelli con disabilità. Un aspetto inclusivo considerato particolarmente importante per la comunità volturarese, che riflette l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire che ogni cittadino possa godere appieno delle strutture pubbliche e partecipare alla vita sociale e sportiva del paese.

“L’inaugurazione di questa nuova area – ha dichiarato il primo cittadino – rientra in un ampio piano di rigenerazione urbana che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso per riqualificare le zone del paese che in passato erano occupate dai prefabbricati post-sisma. Questi spazi, simbolo di un passato difficile, stanno ora rinascendo come luoghi di incontro, svago e benessere per tutti i cittadini. La trasformazione dell’area intitolata ad Almerindo Mele ne è un chiaro esempio.”

“Con questa iniziativa – ha chiuso Sarno – prosegue l’azione di recupero e valorizzazione del territorio, portando nuova vita e nuove opportunità nelle aree una volta abbandonate. Il nostro impegno è quello di continuare su questa strada, offrendo ai nostri concittadini e alle migliaia di persone che vengono regolarmente a Volturara spazi pubblici di qualità, dove potersi incontrare, fare sport e passare giornate in serenità”.