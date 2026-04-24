Ordine degli Ingegneri di Avellino: Antonio Pisano lancia la sfida per il 2026-2029 nel segno della continuità e dell’innovazione

​In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, prende forma la proposta programmatica guidata dall’Ing. Antonio Pisano, già Vice Presidente uscente. Il nuovo gruppo si presenta agli iscritti con l’obiettivo di consolidare e proseguire il percorso intrapreso sotto la guida del Presidente Giovanni Acerra.

​Un quadriennio rivoluzionario

​Il bilancio dell’ultimo mandato viene definito rivoluzionario per la capacità di scardinare vecchie dinamiche, puntando su un approccio umile ma fermo e altamente professionale. Un lavoro che ha saputo vincere l’iniziale diffidenza, riuscendo a riavvicinare all’Ordine sia i colleghi storici che le nuove generazioni di professionisti.

​I pilastri della candidatura: Etica, Accoglienza e Territorio

​Il programma si fonda su concetti chiave che hanno già trasformato l’Ente in questi anni:

– Apertura e Disponibilità: Un Ordine inteso come casa comune, fondato sull’etica e sulla

professionalità;

– Efficienza Amministrativa: Innovazione strutturale degli uffici, diventati oggi un punto di

riferimento non solo per gli iscritti, ma per l’intera cittadinanza e per le istituzioni locali.

– Consolidamento del ruolo di Avellino nei tavoli di confronto con le istituzioni e il Consiglio

Nazionale degli Ingegneri (CNI);

– Risultati Tangibili: Tra i successi rivendicati, spicca l’ottenimento di sovvenzionamenti legati al PNRR, frutto di una gestione oculata e lungimirante;

– ​Una squadra variegata per il futuro della categoria.

Il gruppo guidato da Antonio Pisano nasce da una selezione attenta, volta a garantire equilibrio e rappresentatività. La lista vede la partecipazione di professionisti esperti e stimati, suddivisi per fasce d’età per garantire una visione a 360 gradi:

– Esperienza: candidati senior per la memoria storica e la saggezza istituzionale;

– Consolidamento: candidati di media età, cuore operativo della professione;

– ​Energia: giovani professionisti, portatori di idee nuove e dinamismo digitale.

​Il nostro obiettivo è dare continuità a quel lavoro di congregazione ed equilibrio che ha caratterizzato la presidenza Acerra dichiara l’Ing. Antonio Pisano.

Vogliamo un Ordine che sia uno spin-off di buone pratiche per le istituzioni e gli altri ordini professionali, restando sempre al servizio del territorio e della crescita dei colleghi."

Il gruppo si presenterà ufficialmente nelle prossime settimane, aprendo il confronto con tutti gli iscritti per definire gli ultimi dettagli di un programma che promette di mantenere l’Ingegneria irpina ai vertici del panorama territoriale.

I componenti della squadra:

A Antonio Pisano Ospedaletto d’Alpinolo Elettronica

A Vincenza Amoroso Serino Edile-architettura

A Antonio Aquino Avellino Civile per l’Ambiente ed il Territorio –

specialistica in Risanamento Ambientale

A Ylenia Colella Avellino Biomedica

A Paolo De Falco Monteforte Irpino Civile

A Rocco Di Pietro Guardia Lombardi Elettrotecnica

A Giuseppe A. Donatiello Bisaccia Elettrotecnica

A Gerardo Fasolino Avellino Civile Difesa Suolo e Pianificazione Territoriale

A Ruggero Galasso Grottaminarda Civile Edile

A Silvana Gambale Castelfranci Civile

A Vito Iannaccone Avellino Civile

A Maria Cristina Li Pizzi Ariano Irpino Edile-architettura

A Elvio Rodia Serino Elettronica

A Susanna Vigliotta Avella Strutturale e geotecnica

B Guido Jr Sarno Volturara Irpina Civile e Ambientale