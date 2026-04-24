Riforma sulla disabilità, ad Atripalda il dibattito promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali A5

La riforma sulla disabilità sarà al centro di un incontro in programma Lunedì 27 Aprile alle 18, presso la sala convegni della Biblioteca Comunale Cassese ad Atripalda. Lo spunto per il confronto, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 e dall’Associazione abc (bambini cerebrolesi), sarà offerto dal libro “Progetto di Vita” di Francesca Palmas e Marco Espa.

Insieme agli autori, saranno presenti all’appuntamento, che sarà aperto dai saluti del Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e del Presidente del Consorzio Vito Pelosi, anche il Direttore Generale del Consorzio Carmine De Blasio e Daniele Romano di Fish Campania ETS. Il volume rappresenta un approfondimento accessibile e pratico sulla Riforma attuata dal Decreto 62/24, che introduce un nuovo sistema di valutazione della disabilità basato su una visione multidimensionale e sulla reale partecipazione delle persone interessate.

“La presentazione di questo libro, soprattutto in provincia di Avellino, consente di aprire una riflessione – precisa De Blasio – che ci accompagnerà nei prossimi mesi, fino all’entrata in vigore della riforma sulla disabilità, prevista dal prossimo primo gennaio. Una riflessione che non può non concentrarsi anche su quello che accadrà con l’attivazione dei progetti di vita. I servizi territoriali sono chiamati ad attrezzarsi per rispondere al meglio alle attese e alle esigenze dei cittadini, in particolare di quelli con disabilità e delle loro famiglie. Grazie alla riforma sulla disabilità e all’attivazione dei progetti di vita – conclude il Direttore Generale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 – si riconsidererà in termini più globali, e anche più strutturali, il disegno di cura e valorizzazione del cittadino con

disabilità”.