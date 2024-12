Ordine dei Medici, Sellitto riconfermato alla guida fino al 2028

AVELLINO- Il dottore Francesco Sellitto confermato alla guida dell’ Ordine dei Medici di Avellino fino al 2028. Nella prima riunione del Consiglio eletto lo scorso 16 dicembre, infatti, i neo consiglieri hanno scelto nuovamente il medico, impegnato in prima linea come tanti suoi colleghi durante l’emergenza Covid, alla guida dell’ Ordine per un nuovo e ultimo mandato. Indicato anche quale sarà il Direttivo che insieme a Sellitto guiderà l’organismo che rappresenta i medici della provincia di Avellino. Insieme al presidente riconfermato Sellitto ci sono Michele Lippiello che ricoprira’ l’incarico di vice, il medico Saggese Antonio nella funzione di segretario e la dottoressa Mangiacapra Sara nella funzione di tesoriere. In consiglio entrano i medici Pasquale Acierno, Giuseppe Bianchino, Michele Casciello, Michele Ciasullo, Carmine Infante, Domenico Maria Marra, Giulia Antonia Marra, Rizziero Ronconi, Angelo Rossi, Carmine Sanseverino, Paolo Tarantino, Raffaele Iandolo, Sergio Nargi