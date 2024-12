Nargi, ventiquattro ore per convincere i “festiani”: la verita’ domani in aula

AVELLINO- C’e’ chi la definisce tecnicamente “interlocuzione” ma che si definisca così o si chiami trattativa o mediazione poco cambia. Quello che e’ certo è che la sindaca di Avellino Laura Nargi ha ventiquattro ore per arrivare in aula domani con la sua nuova giunta, anzi, con tutto il suo nuovo esecutivo. All’appello mancano per ora, a meno di sorprese dell’ultimo secondo, sette assessori. Tutti quelli di area “festiana”, perché legati all’ex sindaco Gianluca Festa, che per la verità almeno la festa di Natale alla Nargi l’hanno rovinata. La sindaca e i suoi riusciranno a trovare una mediazione che non sia una resa ai desiderata dell’ex sindaco? A quanto pare sulle deleghe, in particolare quella alla Cultura e allo Sport (che i gruppi Davvero e Viva La Libertà avevano rivendicato per il consigliere Gianluca Gaeta) si è consumato lo scontro. Entro domani alle 16:30, quando si riunirà nuovamente il consiglio comunale e dove oltre alla surroga (che a questo punto non ci sara’, considerato che le dimissioni non ci sono ancora) dei consiglieri nominati assessori, doveva partire la cosiddetta Fase due, ci sara’ o no l’accordo? E’ la domanda a cui per ora, salvo i diretti interessati alla trattativa, nessuno può dare una risposta. Un giorno di tempo per uscire dalla crisi. Se crisi o invece una classica tempesta in un bicchiere di acqua potrà essere ritenuta quella aperta con il forfait dato alla firma di accettazione.