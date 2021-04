Avellino Ordine Architetti Avellino, si vota per il rinnovo del consiglio 21 Aprile 2021

Per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Avellino che resterà in carica nel periodo 2021-2025, le votazioni avverranno il giorno 23 e 24 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, in modalità telematica, collegandosi alla piattaforma “Vota Facile” presente anche sul sito dell’ordine. Gli iscritti potranno accedervi inserendo le proprie credenziali costituite da codice fiscale e password ricevuta nella pec di invito. Nella schermata comparirà la scheda dei candidati, inseriti in ordine di protocollo di arrivo delle candidature, suddivisi in candidati Sez. A, senior e candidati Sez. B. junior. E’ possibile esprimere un numero di preferenze inferiori ma non superiori a 10 per la sezione A ed 1 per la sezione B, oppure votare scheda bianca. Una volta espresse le preferenze si registra il voto, per conferma si riceverà una pec di voto acquisito. Durante le giornate di voto sarà possibile contattare la segreteria dell’Ordine e i componenti del seggio elettorale costituito dal presidente arch. Vincenzo De Maio e dal segretario arch. Alessandra Trivelli. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione, recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.“Le preoccupanti condizioni della curva dei contagi del coronavirus ci hanno indotto ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Avellino con il metodo on-line. E’ stata una scelta determinata dal forte senso di responsabilità nei confronti degli iscritti e di quanti sarebbero stati esposti al contagio, come i responsabili di seggio, nel caso del voto in presenza. In questo caso consentiremo a tutti, compreso i non residenti, di poter partecipare al voto in totale sicurezza.” lo dichiara il presidente uscente Erminio Petecca che invita i 1.225 iscritti ad esprimersi, attraverso il voto