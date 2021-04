Attualità Acli irpine, nuovo servizio gratuito 21 Aprile 2021

Nell’ambito del programma di iniziative a tutela della salute, le Acli di Avellino, in collaborazione con il Centro per l’udito, hanno organizzato uno screening gratuito per tutti gli associati, gli iscritti alla Federazione Anziani e Pensionati (FAP), alle Acliterra, all’U.S. Acli, agli utenti dei Servizi di Patronato e Caf e per tutti coloro che vogliono controllare lo stato del proprio udito. Per tutta la giornata di giovedì 22 aprile (dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 16,00 alle 19,00) presso la sede provinciale di Avellino, sita in Via De Renzi 28, addetti del Centro per l’udito saranno a disposizione per un esame audiometrico completamente gratuito.